Lichaam van vermiste festivalganger (34) in Ens gevonden

Het lichaam van de 34-jarige man uit het Gelderse Lochem is woensdagmiddag gevonden in Ens (Flevoland). Vorig weekend raakte hij vermist nadat hij het terrein van festival Wildeburg in Kraggenburg verliet. De politie meldt op X dat het niet gaat om een misdrijf.

De 34-jarige man werd in de nacht van zaterdag op zondag voor het laatst gespot op het festivalterrein. Hij maakte toen een verwarde indruk. Vervolgens zou hij naar zijn auto zijn gegaan. Het voertuig stond daar in de buurt geparkeerd. De politie vermoedde dit, omdat de schoenen van het slachtoffer daar zijn aangetroffen.

Zoektochten

Dinsdag verspreidde de familie nog foto's en het signalement van de man. Ook werd er meermaals gezocht naar hem. Zo doorzocht het Veteranen Search Team het gebied rondom het festivalterrein.

De organisatie van Wildeburg is "diep geraakt en intens verdrietig" door het overlijden van de festivalganger. "Verschrikkelijk nieuws", schrijft de organisatie op Facebook. "Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de familie en vrienden."