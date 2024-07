Lichaam gevonden bij Ens, in gebied zoektocht naar vermiste festivalganger

Bij het dorp Ens in de Noordoostpolder is een lichaam aangetroffen. Het is vlak bij het gebied waar gezocht wordt naar een vermiste festivalganger uit het Gelderse Lochem. De 34-jarige man verdween afgelopen weekend van het festivalterrein Wildeburg in Kraggenburg.

De politie meldt op X dat de overleden persoon is aangetroffen in het gras ter hoogte van de Zwartemeerweg bij Ens, vlakbij Kraggenburg. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de persoon.

De laatste keer dat de man werd gezien was in de nacht van zaterdag op zondag op het festivalterrein. Hij zou toen een verwarde indruk hebben gemaakt. Kort daarna is hij, volgens de politie, nog bij zijn auto geweest die in de buurt stond geparkeerd.