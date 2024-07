Familie verspreidt foto's van Frank (34) die spoorloos van festival verdween

De politie en de familie van de vermiste Frank Veldman (34) uit het Gelderse Lochem hebben dinsdag foto's verspreid van Frank. Hij verdween afgelopen weekend van het festivalterrein Wildeburg in Kraggenburg (Flevoland).

Naast het verspreiden van de foto's en het signalement Frank wordt er dinsdag ook weer verder gezocht in het gebied rondom het festivalterrein. Het Veteranen Search Team gaat de omgeving uitkammen. Tegen Hart van Nederland vertelt een woordvoerder van het team dat ze vandaag naar de man zoeken met een groep van zo'n zeventig vrijwilligers. Ze kunnen niet zeggen waar en hoe ze gaan zoeken naar Frank.

Vermissing

De laatste keer dat Frank werd gezien was in de nacht van zaterdag op zondag op het festivalterrein. Hij zou toen een verwarde indruk hebben gemaakt. Kort daarna is hij nog bij zijn auto geweest, die in de buurt stond geparkeerd. De politie denkt dat te weten omdat de schoenen van Frank daar terug zijn gevonden.

Signalement

Frank is een man met een lichte huid van 34 jaar oud, hij is ongeveer 1,80 meter lang, heeft kort donker haar en heeft een normaal postuur. Toen hij voor het laatst is gezien droeg hij een blauwe spijkerbroek, zwart shirt en heeft vermoedelijk geen schoenen aan.