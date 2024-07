Jongen (6) uit water gehaald en gereanimeerd op vakantiepark

Een 6-jarige jongen is maandag gereanimeerd nadat hij uit het water was gehaald bij een vakantiepark in 't Loo Oldebroek (Gelderland). Het kind is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Utrecht gebracht.

Het incident gebeurde bij een recreatieplas op het vakantiepark Landal Landgoed 't Loo. Het strand werd tijdelijk ontruimd. Wat de toestand van de jongen momenteel is, kon de politie niet zeggen.

Op het moment van het ongeval was het druk op het strand. Voor getuigen is slachtofferhulp beschikbaar.

