Vrouw verdronken in Uithoornse sloot

In een sloot aan de Meerkikker in Uithoorn is zaterdag een vrouw verdronken. Ondanks langdurige reanimatiepogingen van de hulpdiensten, kon de vrouw niet meer gered worden.

Rond 20.00 uur ontving de politie een melding van een persoon te water. Direct werden een traumahelikopter, ambulance en politie naar de locatie gestuurd. Helaas mochten de inspanningen van de hulpdiensten niet baten.

Onduidelijkheid

Het is nog onduidelijk of de vrouw vrijwillig een stukje was gaan zwemmen of per ongeluk in het water terecht is gekomen. Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog weinig bekend.

Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat de vrouw in gezelschap was van twee andere vrouwen, die beiden geen Nederlands of Engels spraken.