Jongeren in de knel door achteraf betalen

Geld

Vandaag, 19:03 - Update: 3 uur geleden

De Black Friday-aanbiedingen vliegen ons om de oren en soms is de verleiding groot. Maar stuntprijzen tellen toch op, en dan lijkt achteraf betalen een oplossing om de dure decembermaand goed door te komen. Maar uit onderzoek van Independer blijkt dat 45 procent van de 18- tot 29-jarigen hierdoor juist in financiële problemen raakt.

Op vmbo-school Loket in Zwijndrecht houdt financieel jongerenwerker Michel Weening daarom een speciaal Black Friday-spreekuur. Hij praat met jongeren over de verleidingen op sociale media, slimme marketing rondom Black Friday en de risico’s van betalen op de pof. Hij ziet uiteenlopende situaties voorbijkomen, van spaarrekeningen die in een week verdwijnen tot studiekosten die niet worden geregeld en zelfs jongeren die door criminelen worden misbruikt.

Bijkomende kosten

Volgens Weening grijpen jongeren vooral naar achteraf betalen omdat ze nog op salaris wachten of simpelweg geen overzicht hebben. En dat terwijl de risico’s groot zijn. Wie te laat betaalt of een rekening vergeet, krijgt al snel te maken met hoge herinnerings- en incassokosten.

Independer ziet nog een risico: 13 procent van de minderjarigen gebruikt achteraf betalen, terwijl dat helemaal niet mag. De leeftijdsgrens wordt makkelijk omzeild doordat jongeren simpelweg een andere geboortedatum invullen, zonder dat iemand dat controleert. Vanaf 2026 komen deze diensten onder toezicht van de AFM, maar tot die tijd draait het vooral om bewustwording.

Door Redactie Hart van Nederland

