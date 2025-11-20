Zo trap je niet in de nepaanbiedingen van Black Friday

Webwinkels als Bol.com, Amazon, Douglas en Kruidvat doen alsof ze met Black Friday flinke kortingen geven, maar in werkelijkheid valt dat vaak vies tegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, die de prijzen twee maanden voor Black Friday volgde.

De bond zag dat veel kortingen niet echt zijn. Zo adverteert Amazon.nl met doorgestreepte adviesprijzen die vrijwel nooit de verkoopprijs zijn geweest. En bij Wehkamp bleek het spel 30 Seconds tijdens de 'aanbieding' zelfs duurder dan daarvoor: waar de prijs "nu slechts" €35,69 zou zijn, kostte het eerder €30,99.

Ook Bol.com, MediaMarkt, Drogist.nl, ICI ParisXL, Douglas en Kruidvat maken zich volgens de Consumentenbond schuldig aan nepaanbiedingen. Sommige winkels zeggen zich op korte termijn aan de wet te gaan houden of hebben al iets aangepast, andere gaven geen reactie, en Amazon.nl zegt zich aan de regels te houden en niets aan te passen, meldt de Consumentenbond.

Hoe je weet of een korting écht is

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzocht recent de aanbiedingen van 24 grote verkopers en vond bij driekwart misleidende prijsvermeldingen. De regel is dat de 'van-prijs' de laagste prijs van de afgelopen dertig dagen moet zijn. Is dat niet zo, dan is sprake van misleiding. "In deze maanden doen mensen veel aankopen. Bedrijven spelen daarop in met producten die hoge kortingen lijken te hebben. In de praktijk vallen die kortingen vaak tegen", stelt Fleur Severijns, manager Consumenten van de ACM.

Wie in deze periode echt een goede deal wil, doet er goed aan producten bij verschillende webshops te vergelijken om te zien of de korting wel klopt. Kijk ook of de webshop betrouwbaar is, zeker als je er nooit eerder hebt besteld. Kortingen die zijn gebaseerd op adviesprijzen zijn vaak nep, omdat de adviesprijs meestal nooit de echte verkoopprijs is geweest. En vergeet niet dat veel winkels het hele jaar door aanbiedingen hebben, dus een zogenaamd Black Friday-koopje is lang niet altijd uniek.

De Consumentenbond blijft de prijzen in de gaten houden en zegt met winkels in gesprek te gaan bij overtredingen. De ACM kondigde aan strenger te gaan controleren op misleidende prijsacties.