Meer nepwebshops richting Black Friday, 'ik was hier gewoon ingetrapt'

Reclames vliegen je om de oren met Black Friday kortingen. En dat terwijl het officieel pas 28 november Black Friday is. Maar niet alleen grote winkelketens doen mee, ook criminelen zijn dol op het koopjesfestijn. Daarom wordt er ook verwacht dat het aantal nepwebshops enorm zal toenemen in aanloop naar de feestdagen. In dit artikel lees je waar je op moet letten, zodat je je niet laat neppen met Black Friday.

Voor criminelen is Black Friday een handige periode om nepwebshops op te tuigen, grote kortingen zijn namelijk dan best normaal en misschien zijn we allemaal een beetje gierig. De politie ziet dan ook dat het aantal webshops richting de feestdagen toeneemt. "Rond Black Friday, Cyber Monday en in december zien we vaak een piek in het aantal aangiftes", vertelde Gijs van der Linden, teamleider van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting van de politie vorig jaar.

Om mensen te waarschuwen voor nepwebshops maakte de politie er vorig jaar zelf een:

1:10 Duizenden bezoekers voor nepwebwinkel van politie

Te goede prijs

De aantrekkelijke kortingen zijn wel een goede graadmeter om te beoordelen of je met een nepwebshop te maken hebt. De Consumentenbond waarschuwt consumenten namelijk dat als de prijs te goed lijkt, het waarschijnlijk dat ook is. "Kost iets honderden euro's minder of bijvoorbeeld de helft van wat het elders kost, dan is de kans erg groot dat het niet in de haak is", schrijft de belangenclub.

Soms is het best lastig om een nepwebshop te herkennen, ze kunnen er behoorlijk professioneel uitzien. De politie tipt om goed te kijken naar reviews, te zoeken naar contactinformatie en controleren of de prijzen realistisch zijn. Ook de Consumentenbond heeft nog een aantal tips. Zo moet je sowieso opletten als je op een webshop terecht bent gekomen waar je nog niet eerder van gehoord hebt.

Ook moet je extra scherp zijn als het gaat om populaire producten dure elektronica, e-bikes en speelgoed. Ook moet er een alarmbelletje gaan rinkelen als je alleen met een bankoverboeking kan betalen. En zelfs iDeal biedt geen 100 procent garantie. Via meerdere sites kan je ook zelf controleren of een webshop al eerder is gerapporteerd als frauduleus. Zo houdt de politie een lijst bij, net als veiliginternetten.nl.

Charlotte Tilbury

Meestal kom je bij een nepwebshop uit via advertenties op TikTok, Facebook of Instagram. Zo waarschuwen verschillende vrouwen op TikTok elkaar nu voor een nepwebshop van make-upmerk Charlotte Tilbury. Zo plaatst TikTok-gebruiker Lisa een video waarin ze zegt zelf bijna opgelicht te zijn.

"Ik zag tot tachtig procent korting bij Charlotte Tilbury, ik stuurde het meteen door naar vriendinnen", vertelt ze in de video. "Een vriendin zei dat op de echte site niks over de korting staat, dus dit niet kon kloppen." Ze besluit haar video met een waarschuwing: "Let gewoon op, kijk of het klopt want ik was hier gewoon ingetrapt."

Ben je er ondanks de tips en waarschuwingen toch ingetrapt? Dan is het aan te raden altijd aangifte te doen bij de politie. Niet omdat de kans groot is dat de daders gepakt kunnen worden. Maar het is wel handig zodat de politie de website uit de lucht kan halen, zo worden meer slachtoffers voorkomen.