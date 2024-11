Black Friday: zo scoor je de beste deals zonder misleid te worden

Black Friday valt dit jaar op 29 november en dat betekent weer veel aanbiedingen. Voor wie zeker wil weten dat hij niet in marketingtrucs trapt, heeft de Consumentenbond een aantal slimme tips.

Zo haal je het meeste uit de kortingen en voorkom je dat je te veel betaalt.

1. Begin op tijd met je wensenlijstje

Maak van tevoren een lijst van producten die je echt nodig hebt. Hiermee voorkom je dat je impulsieve aankopen doet. Door nu al te bepalen wat je wilt, kun je de prijzen goed in de gaten houden en zien of je tijdens Black Friday écht korting krijgt.

2. Vergelijk prijzen bij meerdere winkels

De Consumentenbond raadt aan om prijzen te vergelijken. Sommige winkels laten het lijken alsof je veel bespaart, terwijl een product elders misschien al standaard goedkoper is. Controleer daarom altijd even de prijs bij meerdere webshops of winkels.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

3. Let op de prijshistorie

Een product lijkt soms flink afgeprijsd, maar is het dat ook echt? Volgens de Consumentenbond is het verstandig om de prijsgeschiedenis van een product op te zoeken. Er zijn websites die je hiermee kunnen helpen, zodat je kunt zien of de prijs inderdaad is gezakt of juist kunstmatig verhoogd was vlak voor de kortingsactie.

4. Twijfel? Check dan het keurmerk van de webshop

Vooral tijdens Black Friday duiken nepwebwinkels op die met lage prijzen klanten lokken. De Consumentenbond adviseert om altijd te controleren of een webshop betrouwbaar is. Kijk bijvoorbeeld of ze een keurmerk hebben of check hun KvK-nummer.

5. Stel een budget vast

Het is verleidelijk om je mee te laten slepen door de aanbiedingen. Maar om te voorkomen dat je uiteindelijk meer uitgeeft dan gepland, raadt de Consumentenbond aan om een duidelijk budget vast te stellen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Succes met shoppen!