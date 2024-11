Cadeautje voor feestdagen kopen? Trap niet in verkooptrucs van deze winkels

Black Friday, Sinterklaas, Kerstmis: de komende tijd doe je misschien de ene na de ander aankoop. Winkels spelen hier slim op in door met kortingen te strooien. Maar het is niet altijd een échte korting. Er zijn namelijk genoeg winkels die producten aan je slijten via nepaanbiedingen en verkooptrucs. De Consumentenbond zocht uit hoe dat zit en hoe je deze sluwe trucs herkent.

Een veelgebruikte 'speciale aanbieding' wordt vaak gepresenteerd met een 'van' prijs en een 'voor' prijs. Maar voor de consument is het moeilijk om te checken of het 'voordeel' wel echt voordelig is. Sinds 2022 zijn er daarom regels voor prijsaanbiedingen.

Regels overtreden

De 'van' prijs moet bijvoorbeeld de laagste prijs zijn van de afgelopen 30 dagen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven vóór de aanbieding heel kort een hogere prijs geven aan een product, waardoor het lijkt alsof je een flinke korting te pakken hebt.

Daarnaast adverteren winkels wel eens met de adviesprijs. Dat mag, maar je mag niet doen alsof je daar korting op geeft. Dat kan een winkel doen door geen streep te zetten door de adviesprijs en hierbij geen kortingspercentage te vermelden. Maar dit gebeurt nog lang niet altijd, aldus de Consumentenbond.

Sinds dit jaar controleert toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) winkels op nepkortingen. Verschillende webshops van bekende merken als G-Star, Leen Bakker en JYSK hebben al boetes gekregen. In totaal heeft ACM al 621.000 euro aan boetes opgelegd.

Nepaanbiedingen

De Consumentenbond onderzocht tientallen winkels en vond honderden nepaanbiedingen, aldus een woordvoerder tegen Hart van Nederland. De consumentenorganisatie heeft een aantal voorbeelden van misleidingen op een rij gezet.

Voorbeelden verkooptrucs volgens de Consumentenbond Een Philips-stofzuiger is bij een webwinkel in de aanbieding van 149 euro voor 119 euro. Eerder kostte de stofzuiger echter ook al 119 euro. De prijs zou vlak voor de aanbieding 2 weken verhoogd zijn naar 149 euro.

Nieuwe koptelefoon? 70 euro korting. Alleen die korting is nep. Die 70 euro is namelijk ten opzichte van de adviesprijs.

De Consumentenbond zag bij een winkel een televisie van 1.299 euro, maar die had eigenlijk 1.099 euro moeten zijn. De prijs met korting was 1.119 euro en het bedrijf zou zich niet houden aan de regel van de laagste prijs van de afgelopen dertig dagen. "De tv is met 1.119 euro eigenlijk duurder geworden in plaats van afgeprijsd."

Een supermarktketen verkoopt een stofzuiger van Bosch met 46 procent korting. Alleen die korting geldt op de adviesprijs van 205 euro. De adviesprijs op de website van Bosch zelf is met 139 euro een stuk lager.

Bij een drogisterij hangen soms korting-bordjes bij producten. Maar de doorgestreepte prijzen zijn nooit berekend en daarbij zijn het adviesprijzen.

In de folder van een andere drogisterij staat dat je 60 procent korting krijgt op Sun-vaatwascapsules. Op de website staat dat het je 'laatste kans' is, maar de Consumentenbond zegt dat de aanbieding er weken daarna nog steeds is. "Verder zijn deze capsules nooit voor de genoemde van-prijs verkocht.

De Consumentenbond laat weten de bevindingen voor te leggen aan de ACM. Overigens ziet de consumentenorganisatie veel meer misleidingen in aanloop naar Black Friday. Een aantal winkels heeft al aanpassingen doorgevoerd, aldus de woordvoerder.

Tips

Om niet in de verkooptrucs te trappen, kun je de prijs van het product vergelijken bij meerdere winkels. Ook kun je de prijshistorie van een product bekijken. Websites zoals Tweakers Pricewatch kunnen je hierbij helpen, zodat je kunt zien of de prijs inderdaad is gezakt of juist kunstmatig verhoogd was vlak voor de kortingsactie. Tot slot is het altijd goed om het keurmerk of het KvK-nummer van een webshop te checken.