Koopjedeal.nl stopt ermee na boete voor nepkortingen

Aanbiedingenwebsite koopjedeal.nl kondigt aan ermee te stoppen. Dat schrijft de site, ruim een week nadat bekend is geworden dat het bedrijf achter koopjedeal.nl een boete moet betalen vanwege nepkortingen.

Waarom koopjedeal.nl precies stopt, is niet naar buiten gebracht. "Helaas hebben we besloten om te stoppen met Koopjedeal. We hebben nu tijdelijk een leegverkoop, op=op", is alles wat de site in een verklaring laat weten. Koopjedeal.nl was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Vorige week werd bekend dat webshops van bekende merken als G-Star, Tommy Hilfiger, Leen Bakker en JYSK boetes hebben gekregen omdat ze kortingsacties hielden die volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nep waren. De hoogste boete kreeg het bedrijf achter koopjedeal.nl, genaamd Day Trayders. De onderneming moet 163.000 euro betalen.

Alle geldstraffen bij elkaar telden op tot 621.000 euro. Bij de afprijzingen klopte de 'van-prijs' niet, legde de marktwaakhond uit. Dat komt neer op misleiding, omdat de korting zo lager uitvalt dan klanten denken of dat er eigenlijk helemaal geen sprake is van korting.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP