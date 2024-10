Consumentenbond vraagt ACM te kijken naar ‘smerige trucs’ Seats and Sofas

De Consumentenbond wil dat de Autoriteit Consument & Markt optreedt tegen Seats and Sofas. De meubelwinkel "strooit met nepkortingen, zet consumenten onder druk en misleidt ze met onjuiste informatie", stelt de bond. Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar spreekt van "smerige trucs".

De Consumentenbond is onder meer boos over de kortingen die Seats and Sofas zegt aan te bieden. Zo is er een bank in de aanbieding voor 399 euro, maar de bank wordt volgens de bond al maanden voor dat bedrag verkocht.

Blenders die al na één smoothie beginnen te roken, broeken die na één keer wassen van kleur veranderen, waar heb je dan eigenlijk recht op als consument? In de bovenstaande video leggen we het allemaal uit.

Onder druk gezet

Verder vindt de Consumentenbond dat het bedrijf klanten onder druk zet, onder meer doordat verkopers zeggen dat de bank de volgende dag "misschien niet meer beschikbaar is". Ook op andere manieren worden klanten onder druk gezet om volgens de bond "een gevoel van schaarste te creëren".

De bond is ook een klachtenprocedure bij de Reclame Code Commissie gestart. De zitting hierover is donderdag. De directie van Seats and Sofas laat weten geen reactie te geven zolang "de zaak loopt".

