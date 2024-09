Consumentenbond waarschuwt: deze supermarkten misleiden klanten met valse kortingen

Supermarkten, vooral Aldi, Dirk en Jumbo, gebruiken "misleidende trucs" om hun klanten te laten geloven dat producten blijvend goedkoper zijn geworden. Dat zegt de Consumentenbond na een inventarisatie van honderden prijsverlagingen op de websites en in filialen van de supers.

Volgens de belangenorganisatie "rammelden" de meeste meldingen van prijsverlagingen. Soms zeiden de supers alleen maar dat de prijs omlaag was gegaan, maar was dit eigenlijk nooit gebeurd. Of de prijsverlaging vond al maanden eerder plaats. Maar volgens de Consumentenbond mogen supermarkten niet langer dan 30 dagen met zo'n verlaging adverteren.

Verhogen en verlagen

Het kwam ook voor dat winkels producten eerst korte tijd in prijs verhoogden, "om daarna te kunnen pronken met een verlaging". Zo trof de Consumentenbond bij Dirk margarine aan, waarbij stond 'in prijs verlaagd'. "Maar eerst verhoogde Dirk de prijs van het product stapsgewijs met 0,30 euro, om het vervolgens met 0,06 euro te verlagen."

De supers hebben de Consumentenbond laten weten dat ze hun prijzen niet eerst opzettelijk verhoogden om daarna te adverteren met een prijsverlaging. Ook gaven ze tegenover de organisatie aan dat schapkaarten door menselijke fouten soms te lang bleven hangen. Volgens de bond hebben ze beloofd de datum van de prijsverlaging voortaan te gaan vermelden en niet langer dan 30 dagen reclame te maken voor een prijsverlaging.

