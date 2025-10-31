Kabinet wil leeftijdsgrens voor achteraf betalen

Jongeren onder de 18 jaar mogen geen gebruik meer maken van diensten die achteraf betalen mogelijk maken. Dat is een van de strengere regels die het kabinet wil voor de zogenoemde 'Buy Now, Pay Later'-diensten.

De aanbieders moeten zelf zorgen voor een leeftijdsverificatie, aldus het ministerie van Financiën. Daarmee gaat Nederland verder dan de richtlijn van de Europese Unie voorschrijft.

De diensten komen bovendien volgend jaar onder toezicht te staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De bedrijven moeten een vergunning gaan aanvragen voor het uitgeven van kredieten en de klant registreren bij Bureau Krediet Registratie. Vooraf moet ook een kredietwaardigheidstoets worden uitgevoerd.

De nieuwe regels gelden vanaf 2026, tot die tijd moet de sector zichzelf regels opleggen.

Het kabinet wil voorkomen dat jongeren enorme schulden aangaan: