Wintersportseizoen vol ongelukken: Mariska overleefde ternauwernood lawine

Het is goed te merken dat het wintersportseizoen in volle gang is. Want los van het gegeven dat het voor heel veel mensen de ultieme ontsnapping aan het dagelijks leven is, is er ook nog een andere realiteit: de vele ongelukken die gebeuren, al dan niet van dodelijke aard. In de ziekenhuizen zorgt het ook dit jaar voor grote drukte. En Mariska doet het terugdenken aan haar eigen ongeluk in 1993, toen ze urenlang onder de sneeuw vast kwam te zitten.

Eerst naar Hilversum, want daar is bij het Tergooi MC de zogeheten wintersportpoli geopend. Het ziekenhuis merkte dat er in week 1 en 2 en vervolgens ook in week 9 en 10 van het jaar (net na de vakanties) flink wat wintersporters met blessures en verwondingen terugkeren. Om die snel van duidelijkheid voorzien krijgen ze in de wintersportpoli een soort alles-in-een-behandeling, wat efficiënter is voor zowel patiënt als ziekenhuis.

Bedolven onder sneeuw

Sommige ongelukken die wintersporters meemaken spelen zich af op het randje tussen leven en dood. Dat weer Mariska Jagt maar al te goed. In 1993 werd ze, als 17-jarige, meegesleurd door een lawine, toen ze met haar vriend en zijn broer off-piste aan het skiën waren. Alle drie zijn ze skileraar en daarmee ook ervaren wintersporters, maar alle goede voorbereidingen ten spijt raken ze toch bedolven onder de sneeuw.

Mariska weet zichzelf ternauwernood in leven te houden, omdat ze nog een arm vrij heeft. En dat haar arm boven de sneeuw uitsteekt is ook gelijk haar redding. Ze komt na het ongeluk op de intensive care terecht, waar haar nadat ze weer bijkomt schokkend nieuws staat te wachten: haar vriend en zijn broer zijn beide omgekomen...

De artsen van het Tergooi MC vertellen in bovenstaande video wat ze precies doen in de wintersportpoli. Ook Mariska deelt haar heftige verhaal.