Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlander (52) zwaargewond na ski-ongeluk in Oostenrijk

Nederlander (52) zwaargewond na ski-ongeluk in Oostenrijk

Ongeluk

Vandaag, 22:36

Link gekopieerd

Een 52-jarige Nederlander is tijdens het skiën in Oostenrijk zwaargewond geraakt. Hij kwam buiten de piste met zijn hoofd in de sneeuw terecht en moest worden uitgegraven. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde zaterdagmiddag in het skigebied bij Zell am Ziller. De man daalde samen met zijn vrouw en dochter de berg af. Het slachtoffer skiede zonder hen verder buiten de piste, terwijl zij op de geprepareerde helling bleven.

Omdat de man niet op de afgesproken plek verscheen en ook zijn telefoon niet opnam, sloeg zijn vrouw alarm. Liftbedienden troffen de man korte tijd later ondersteboven in de sneeuw aan. Hij werd gereanimeerd en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij de reddingsactie werd ook een traumahelikopter ingezet.

Nederlanders getroffen door lawine

Vrijdag raakte in Oostenrijk ook een Nederlander zwaargewond. Dat was bij St. Anton am Arlberg. De 23-jarige man werd met vier anderen getroffen door een lawine. Drie mensen overleefden het niet. Eerder deze week overleed een 71-jarige Nederlander door een lawine. Samen met zijn zoon en nog een Nederlander kwam hij bij Fiss in een lawine terecht. De zoon kon zichzelf en de andere man bevrijden. Zijn vader werd later gevonden door een reddingshond.

Door ANP

Lees ook

Vijf doden door lawines in Oostenrijk, 'ook Nederlander zwaargewond'
Vijf doden door lawines in Oostenrijk, 'ook Nederlander zwaargewond'
Nederlanders meegesleurd in lawine Tirol, 71-jarige man komt om
Nederlanders meegesleurd in lawine Tirol, 71-jarige man komt om

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.