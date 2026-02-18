Volg Hart van Nederland
Nederlanders meegesleurd in lawine Tirol, 71-jarige man komt om

Ongeluk

Vandaag, 22:59 - Update: 27 minuten geleden

Een Nederlandse man van 71 is in Oostenrijk om het leven gekomen doordat hij in een lawine terechtkwam. Twee andere Nederlanders van 41 en 36 werden ook meegesleurd door de sneeuw. Het dodelijke voorval vond plaats buiten de piste in het skigebied Fiss in Tirol.

De 71-jarige en 41-jarige mannen zijn vader en zoon, stelt de Oostenrijkse politie in een bericht. Ook delen ze in dat bericht dat de twee jongste betrokkenen een lawinepieper bij zich hadden. Dat was voor een van de twee de redding. Hij kon zichzelf namelijk bevrijden uit de sneeuw en wist kort daarna de volledig bedolven 36-jarige man uit de sneeuw te trekken.

Voor de oudste van de drie kwam er helaas te laat hulp. Hij werd na ongeveer een uur gevonden met behulp van een lawinehond en door reddingswerkers uitgegraven. Reanimeren mocht helaas niet meer baten. De 41-jarige skiër is met verwondingen in de reddingshelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. De 36-jarige man kon met de reddingsdienst mee naar een arts in een nabijgelegen dal.

