Vijf doden door lawines in Oostenrijk, 'ook Nederlander zwaargewond'

Bij verschillende lawines in het westen van Oostenrijk zijn vijf wintersporters om het leven gekomen. In St. Anton am Arlberg vielen drie doden. Volgens RTL Nieuws raakten daar ook twee mensen gewond, onder wie een 23-jarige Nederlander.

In Klösterle, in de deelstaat Vorarlberg, kwam een 39-jarige Zwitser om het leven. Hij snowboardde samen met een 47-jarige Duitser van een steile helling toen een sneeuwverschuiving ontstond. De Zwitser werd zo'n 250 meter meegesleurd en volledig bedolven onder de sneeuw. Zijn metgezel bleef ongedeerd.

Eerder kwam in het skigebied Nauders in Tirol een 42-jarige Duitser om het leven. Hij was buiten de piste aan het skiën met zijn 16-jarige zoon. De jongen raakte zwaargewond, maar overleefde de lawine, aldus de politie.

Al dagen lawines

Er wordt al dagen gewaarschuwd voor lawinegevaar in onder meer Oostenrijk. Eerder deze week raakten ook drie Nederlanders betrokken bij lawines. Een van hen, een 71-jarige man, overleed.

De autoriteiten roepen wintersporters op om de waarschuwingen serieus te nemen en goed voorbereid de piste op te gaan.