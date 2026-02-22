Nederlander (52) aan verwondingen overleden na ski-ongeluk Oostenrijk

De Nederlander die zaterdagmiddag in Oostenrijk zwaargewond raakte bij een ski-ongeval, is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt.

De 52-jarige man kwam buiten de piste door een nog onbekende reden met zijn hoofd in de sneeuw terecht en moest worden uitgegraven. Hij werd gereanimeerd en per ambulance naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar overleed hij 's avonds. De man was met zijn vrouw en dochter aan het skiën in het skigebied bij Zell am Ziller.

In een lawine terechtkomen en om bedolven te raken is traumatisch, weet Dick Vonk:

1:44 Dick overleefde een lawine: 'Lijkt alsof je in beton bent gegoten'

Tweede Nederlandse dode in één week

Het is de tweede Nederlander die deze week in Oostenrijk is overleden. Eerder kwam een 71-jarige Nederlander in Fiss om het leven. Hij raakte samen met zijn zoon en nog een andere Nederlander bedolven onder een lawine. De zoon kon zichzelf en de andere man bevrijden. Zijn vader werd later door een reddingshond gevonden.

Vrijdag raakte ook een Nederlander zwaargewond bij St. Anton am Arlberg. De 23-jarige man werd samen met vier anderen getroffen door een lawine. Drie mensen overleefden dat niet.