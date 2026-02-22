Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlander (52) aan verwondingen overleden na ski-ongeluk Oostenrijk

Nederlander (52) aan verwondingen overleden na ski-ongeluk Oostenrijk

Ongeluk

Vandaag, 17:51

Link gekopieerd

De Nederlander die zaterdagmiddag in Oostenrijk zwaargewond raakte bij een ski-ongeval, is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt.

De 52-jarige man kwam buiten de piste door een nog onbekende reden met zijn hoofd in de sneeuw terecht en moest worden uitgegraven. Hij werd gereanimeerd en per ambulance naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar overleed hij 's avonds. De man was met zijn vrouw en dochter aan het skiën in het skigebied bij Zell am Ziller.

In een lawine terechtkomen en om bedolven te raken is traumatisch, weet Dick Vonk:

Dick overleefde een lawine: 'Lijkt alsof je in beton bent gegoten'
1:44

Dick overleefde een lawine: 'Lijkt alsof je in beton bent gegoten'

Tweede Nederlandse dode in één week

Het is de tweede Nederlander die deze week in Oostenrijk is overleden. Eerder kwam een 71-jarige Nederlander in Fiss om het leven. Hij raakte samen met zijn zoon en nog een andere Nederlander bedolven onder een lawine. De zoon kon zichzelf en de andere man bevrijden. Zijn vader werd later door een reddingshond gevonden.

Vrijdag raakte ook een Nederlander zwaargewond bij St. Anton am Arlberg. De 23-jarige man werd samen met vier anderen getroffen door een lawine. Drie mensen overleefden dat niet.

Door ANP

Lees ook

Goed voorbereid de berg op: wat is een lawine en hoe blijf je veilig?
Goed voorbereid de berg op: wat is een lawine en hoe blijf je veilig?
Nederlander (52) zwaargewond na ski-ongeluk in Oostenrijk
Nederlander (52) zwaargewond na ski-ongeluk in Oostenrijk
Vijf doden door lawines in Oostenrijk, 'ook Nederlander zwaargewond'
Vijf doden door lawines in Oostenrijk, 'ook Nederlander zwaargewond'
Nederlanders meegesleurd in lawine Tirol, 71-jarige man komt om
Nederlanders meegesleurd in lawine Tirol, 71-jarige man komt om

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.