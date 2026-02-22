Volg Hart van Nederland
Nederlands-Zwitserse man (22) overleden door lawine buiten de piste

Ongeluk

Vandaag, 22:21

In het skigebied bij de Zwitserse plaats Verbier is een 22-jarige Nederlands-Zwitserse man om het leven gekomen door een lawine. Dat meldt de plaatselijke politie. De man ging buiten de piste skiën en werd op ongeveer 2600 meter hoogte meegesleurd door een lawine. Twee helikopters met reddingswerkers werden ingezet, maar hulp mocht niet meer baten: de man overleed ter plaatse.

In het Zwitserse kanton Graubünden is het lichaam van een 25-jarige Italiaanse skiër teruggevonden na een zoektocht van meerdere dagen. Hij werd donderdag als vermist opgegeven.

In een lawine terechtkomen en om bedolven te raken is traumatisch, weet Dick Vonk:

Dick overleefde een lawine: 'Lijkt alsof je in beton bent gegoten'
1:44

Dick overleefde een lawine: 'Lijkt alsof je in beton bent gegoten'

Ook doden in Noord-Italië

Ook in Noord-Italië zijn zondag twee mensen om het leven gekomen door lawines. In Zuid-Tirol troffen reddingsdiensten een man dood aan nadat hij was meegesleurd door een lawine. In de Aostavallei kwam een skitoerist om het leven door een lawine.

Door zware sneeuwval en regen zijn er de afgelopen dagen veel lawines in de Alpen ontstaan. In Oostenrijk werden dit weekend zeven doden door lawines gemeld.

Door ANP

