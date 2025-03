Dit weten we tot nu toe over de ingestorte Wilhelminatoren in Valkenburg

De Wilhelminatoren in Valkenburg is zondagochtend plotseling ingestort. Bewoners zijn geschrokken en begrijpen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Na een intensieve zoekactie onder het puin is vastgesteld dat er geen slachtoffers zijn. Dat bevestigt burgemeester Daan Prevoo zondagmiddag.

De Wilhelminatoren, een iconisch uitkijkpunt op de Heunsberg, verdween in de vroege zondagochtend in één klap uit het Valkenburgse landschap. Bewoners werden wakker met het nieuws dat hun herkenningspunt weg was. "Toen ik uit mijn raam keek, stond hij er niet meer", vertelt buurtbewoner Manon Goertz in bovenstaande video.

Erik Leenstra, die vlakbij woont, kon het nauwelijks geloven. "Ik kreeg een berichtje: ‘De Wilhelminatoren is weg’. Ik keek uit het raam en zag hem niet", zegt hij. "Als we naar huis reden en de toren zagen, wisten we dat we bijna thuis waren. Dat is nu weg. Echt onwerkelijk."

Beeld; Track '88

Zoektocht naar mogelijke slachtoffers onder het puin

Niet lang na de instorting kwamen de eerste hulpdiensten ter plaatse. Uit voorzorg werden gas en elektra in het gebied afgesloten. Rond 11.30 uur sloegen twee speurhonden onafhankelijk van elkaar aan op dezelfde plek onder het puin. Dat was voor de veiligheidsregio reden om de Technische Hilfs Werke (THW) uit Aken in te schakelen, een Duitse organisatie gespecialiseerd in het zoeken onder zware brokstukken. Er zijn geen slachtoffers gevonden, maar wel kleren. Die hebben mogelijk het geurspoor veroorzaakt.

Lees ook: Geen slachtoffers gevonden onder puin van ingestorte Wilhelminatoren

Een team van de THW arriveerde zondagmiddag en begon met een eerste inspectie, vooral bij de ingestorte brasserie naast de toren. Daar ligt een grote stapel mergelblokken, die mogelijk doorzocht moet worden. Omdat er geen slachtoffers zijn gevonden, is de zoekactie beëindigd. Het terrein wordt afgezet en overgedragen aan de eigenaren, laat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg weten.

Oorzaak nog onduidelijk, KNMI meldt trillingen

Hoe de toren kon instorten, is nog onbekend. "Iedereen vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daar is nu nog geen antwoord op", meldt de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Het KNMI heeft rond 05.31 uur trillingen in de aardkorst bij Valkenburg gemeten. Onderzocht wordt of deze trillingen verband houden met de instorting of dat een lichte beving de oorzaak was. Burgemeester Daan Prevoo zegt dat bewegingen in de groeven onder de toren waarschijnlijk niet de oorzaak zijn. "Seismologisch zijn er geen aanwijzingen dat daar de oorzaak ligt", aldus Prevoo.

Gemeente onderzoekt vergunningen

De Wilhelminatoren was op het moment van instorten gesloten voor onderhoud. De gemeente onderzoekt nu of de vergunning voor deze bouwwerkzaamheden aanwijzingen bevat over de mogelijke oorzaak van de instorting.

De burgemeester noemt het verdwijnen van de toren een zware klap voor de stad. "Wat de Eiffeltoren is voor Parijs, is de Wilhelminatoren voor Valkenburg. Zo voelt dat voor onze inwoners", vertelt hij in onderstaande video:

0:53 Instorting Wilhelminatoren: ‘We zijn aan een ramp ontsnapt’

Valkenburgers hopen op terugkeer toren

Ondanks de schrik en verbijstering klinkt er ook hoop in Valkenburg. "Het is niet alleen ons uitzicht dat weg is, maar ook onze kerstboom", zegt Manon Goertz, verwijzend naar de jaarlijkse versiering van de toren. "We zijn een iconisch punt en een eyecatcher kwijt. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet terugkomt. Zo’n unieke plek, dat moet terugkomen."

De gemeente waarschuwt ondertussen om weg te blijven van de rampplek. "Alle wegen rond de Wilhelminatoren zijn afgesloten. Het heeft dus geen zin om speciaal naar Valkenburg te komen om de rampplek te zien."