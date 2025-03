Bewoners Valkenburg zien geliefde toren verdwijnen: 'Een eyecatcher kwijt'

Bewoners van Valkenburg zijn in shock na de plotselinge instorting van de Wilhelminatoren. In de vroege zondagochtend verdween het iconische bouwwerk, dat al decennialang een herkenningspunt was in de regio. "Toen ik uit mijn raam keek, stond hij er niet meer", vertelt buurtbewoner Manon Goertz.

Veel inwoners konden hun ogen niet geloven. "Ik kreeg een berichtje: ‘De Wilhelminatoren is weg’. Ik keek uit het raam en zag hem niet", zegt Erik Leenstra. Hij woont vlakbij de toren en kon het nauwelijks bevatten. "Als we naar huis reden en de toren zagen, wisten we dat we bijna thuis waren. Dat is nu weg. Echt onwerkelijk."

Manon hoorde ’s nachts alleen een doffe klap en voelde een windvlaag. Pas later drong het tot haar door wat er gebeurd was. "Ik zag alleen puin en de top van de toren met een gebroken kruis. Alsof hij gewoon recht naar beneden is gevallen."

Honden slaan aan, zoektocht naar slachtoffers

De instorting blijft niet zonder gevolgen. Hulphonden hebben sporen gevonden onder het puin, mogelijk wijzend op slachtoffers. Daarop is de hulp ingeschakeld van de THW uit Aken, een Duitse organisatie gespecialiseerd in rampenbestrijding. Rond 14.00 uur arriveerde hun team in Valkenburg om onder de zware mergelblokken te zoeken.

Ook het KNMI heeft een opvallende ontdekking gedaan. Rond 05.31 uur werd een trilling in de aardkorst gemeten bij Valkenburg. Of dit verband houdt met de instorting, wordt nog onderzocht.

‘Deze toren moet terugkomen’

Naast de schok over de instorting klinkt er ook hoop in Valkenburg. "Het is niet alleen ons uitzicht dat weg is, maar ook onze kerstboom", zegt Manon, verwijzend naar de toren die jaarlijks werd versierd. "We zijn een iconisch punt en een eyecatcher kwijt. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet terugkomt. Zo'n unieke plek, dat moet terugkomen."