Burgemeester Valkenburg: instorten toren kwam niet door bewegingen in groeven

De instorting van de Wilhelminatoren op de Heunsberg is niet veroorzaakt door bewegingen in de groeven onder de heuvel. Dat stelt burgemeester Daan Prevoo tegenover ANP. "Seismologisch zijn er geen aanwijzingen dat daar de oorzaak ligt", zegt hij. Onder de ingestorte toren bevinden zich de Gemeentegrot en de Wilhelminagroeven.

Het KNMI meldde eerder dat zondagochtend rond 05.30 uur trillingen in de aardkorst bij Valkenburg waren gemeten. Een seismometer in de regio registreerde op dat tijdstip een signaal, maar volgens het weerinstituut is de kans klein dat er sprake was van een aardbeving.

Hoe het uitkijkplatform dan wél kon instorten, blijft vooralsnog een raadsel. De toren was gesloten voor onderhoud, maar de brasserie eronder was nog in gebruik. De gemeente Valkenburg aan de Geul doet onderzoek naar de vergunning die voor de bouwwerkzaamheden was aangevraagd. Burgemeester Prevoo zegt dat wordt onderzocht of in die vergunning "mogelijk aanwijzingen voor de oorzaak" van de instorting kunnen worden gevonden.

Overstroming

Een pad naar de toren, het Wilhelminatorenvoetpad, is afgesloten sinds de overstroming die Valkenburg in juli 2021 trof. De hevige regenval heeft het pad toen deels weggespoeld. De gemeente wilde het voetpad laten verstevigen, maar dat zou te zwaar worden voor het gangenstelsel eronder. Dat geldt ook voor het Gebösjkevoetpad op dezelfde heuvel.

ANP