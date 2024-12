Achtervolging over A59 eindigt in vangrail, enorme ravage

Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag na een korte achtervolging door de politie met zijn auto tegen de vangrail op de A59 gecrasht. De 31-jarige bestuurder uit Waalwijk en twee inzittenden raakten niet gewond. De weg was tijdelijk afgesloten voor bergings- en herstelwerkzaamheden, meldt Rijkswaterstaat. Inmiddels is de weg weer open.

De politie was bezig met een melding toen ze een auto zagen rijden die hun aandacht trok. De agenten gaven de bestuurder een stopteken, maar diegene ging er meteen met hoge snelheid vandoor. De politie zette de achtervolging in, maar die was van korte duur.

Dwars door de vangrail

De bestuurder reed vervolgens met hoge snelheid een kruispunt op, ging dwars door de berm en reed dwars door de vangrail heen en kwam tegen een vangrail verderop tot stilstand. Op beelden is te zien dat de auto flinke schade opliep en dat er een gat in de vangrail zit. De automobilist is aangehouden omdat diegene te veel alcohol op had. Ook is zijn rijbewijs ingevorderd.

De snelweg was ter hoogte van Waalwijk in de richting van Hooipolder afgesloten door Rijkswaterstaat. De auto moest worden weggetakeld en de vangrail moest gemaakt worden. Ook zou er olie in de grond gelopen zijn in de middenberm.

