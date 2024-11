Man (31) gewond bij steekpartij Apeldoorn, verdachte (65) aangehouden

Een heftige steekpartij aan de Pythagorasstraat in Apeldoorn dinsdagochtend, waarbij een man gewond is geraakt. Hulpdiensten kwamen met meerdere eenheden toegesneld, ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis en de politie heeft een verdachte aangehouden.

Iets voor 03.00 uur kwam er een melding binnen bij de politie dat er onraad zou zijn bij een flat in de Apeldoornse straat. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten een gewonde man van 31 jaar uit Beekbergen aan op de galerij. Hoewel de traumahelikopter werd opgeroepen, is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Verdachte

Vrij snel na het incident heeft de politie een 65-jarige man uit Deventer aan kunnen houden. Waarom de steekpartij heeft plaatsgevonden is nog niet helder, ook niet wat de relatie van de twee tot elkaar is. Om meer helderheid in de zaak te krijgen doet de politie onderzoek in de zaak, met onder andere een speurhond.