Agent niet vervolgd voor doodschieten 15-jarige jongen bij McDonald's

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de politieagent niet die betrokken was bij het dodelijke schietincident in Capelle aan den IJssel op 21 september 2025. Volgens het OM blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche dat de agent handelde volgens de geldende regels en dat het gebruik van zijn vuurwapen gerechtvaardigd was.

Het incident vond plaats nadat de politie een melding had gekregen van een gewapende beroving van een minderjarige jongen op het Wisselspoor in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou een fatbike zijn gestolen onder bedreiging van een vuurwapen. Twee verdachten werden gesignaleerd bij een McDonald's aan de Hoofdweg.

Na het schietincident werden er bloemen neergelegd voor de 15-jarige jongen, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Vuurwapen bij beroving

Agenten troffen daar twee jongens aan die voldeden aan het signalement. Toen zij de verdachten wilden aanhouden volgens de benaderingstechniek voor gevaarlijke personen, sloeg één van hen op de vlucht. Het ging om de verdachte die volgens de melding het vuurwapen bij de beroving had gebruikt.

Uit het onderzoek blijkt dat de jongen met een vuurwapen in zijn hand over het terras van de McDonald's rende. De achtervolgende agent waarschuwde hem meerdere keren en loste eerst twee waarschuwingsschoten. Toen de verdachte bleef doorrennen, schoot de agent gericht op zijn benen.

Schoten gelost

Bij een hek draaide de jongen zich volgens het onderzoek om richting de agent. Daarbij werd zijn rechterhand, met daarin het vuurwapen, zichtbaar en kwam deze omhoog. De agent loste daarop opnieuw twee schoten. De verdachte, die later 15 jaar bleek te zijn, werd geraakt in zijn been en borst en overleed aan zijn verwondingen. Direct na het schietincident werd nog geprobeerd hem te reanimeren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De Rijksrecherche onderzocht uitgebreid de toedracht van het incident. Daarbij werden getuigen gehoord, camerabeelden geanalyseerd en een reconstructie gemaakt van de schietpartij. Uit dat onderzoek bleek dat het vuurwapen van de verdachte een omgebouwd gaspistool was dat geschikt was gemaakt voor scherpe munitie. Het wapen was geladen en volgens onderzoekers direct klaar voor gebruik.

Gerechtvaardigd

Volgens het OM waren de schoten op de benen toegestaan om een vuurwapengevaarlijke verdachte aan te houden. Het fatale schot in de borst was volgens justitie gerechtvaardigd om direct gevaar voor agenten en omstanders af te wenden.

De nabestaanden van de overleden jongen en de betrokken agent zijn inmiddels geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek.

Het OM doet nog wel onderzoek naar de gewapende beroving die aan het schietincident voorafging. De twee minderjarige verdachten in die zaak moeten zich later dit jaar voor de rechter verantwoorden. De zittingen vinden achter gesloten deuren plaats.