Politie schiet verdachte beroving dood in Capelle aan den IJssel

Bij een beroving op het Wisselspoor in Capelle aan den IJssel heeft de politie zondag schoten gelost, zo meldt de politie op X. Daardoor is de verdachte ter plekke overleden.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het zou gaan om een beroving door iemand met een vuurwapen, waarna de politie ter plaatse kwam en schoot. De politie laat weten dat de rijksrecherche is ingeschakeld en er een onderzoek is gestart.