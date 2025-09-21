Door politie doodgeschoten verdachte Capelle aan den IJssel was jongen van 15

De verdachte die zondag op een terras van McDonalds werd doodgeschoten door de politie was slechts 15 jaar oud. Dat zegt de burgemeester van Capelle aan den IJssel, waar het gebeurde. De tiener kwam uit Gouda.

Burgemeester Joost Manusama schrijft in zijn statement: 'Vanmiddag is Capelle opgeschrikt door een ingrijpend en verdrietig schietincident. De politie heeft daarbij schoten gelost waarbij een jonge verdachte is neergeschoten. De jongen van 15 is daarbij overleden.'

Jonge kinderen getuige

Volgens de burgemeester waren veel gasten van McDonalds getuige van het schietincident. 'Daaronder ook veel jonge kinderen. Dat maakt de impact van het incident extra groot. Voor de nabestaanden van de overleden jongen is dit een groot verlies. Ook realiseer ik me dat dit incident diepe indruk heeft gemaakt op alle omstanders die het hebben gezien. Zeker voor kinderen kan dit schokkend en beangstigend zijn.'

De burgemeester roept iedereen op om 'niet te speculeren en de uitkomsten van het onderzoek af te wachten.'

Samen sterk zijn

Burgemeester Joost Manusama roept op 'om elkaar te steunen en samen sterk te zijn. Als gemeente zorgen wij dat er hulp beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Juist op moeilijke momenten moeten we er voor elkaar zijn en oog voor elkaar hebben. Heeft u gezien wat er gebeurde gistermiddag en heeft u behoefte aan slachtofferhulp? Neem dan contact op met slachtofferhulp.'

Het schieten gebeurde op het terras van een McDonalds aan de Hoofdweg. Voorafgaand aan de schietpartij zou de verdachte, al dan niet met anderen, een fatbike hebben gestolen onder bedreiging van een vuurwapen. Een andere jongen is aangehouden.