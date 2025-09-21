Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Door politie doodgeschoten verdachte Capelle aan den IJssel was jongen van 15

Crime

Vandaag, 21:39

Link gekopieerd

De verdachte die zondag op een terras van McDonalds werd doodgeschoten door de politie was slechts 15 jaar oud. Dat zegt de burgemeester van Capelle aan den IJssel, waar het gebeurde. De tiener kwam uit Gouda.

Burgemeester Joost Manusama schrijft in zijn statement: 'Vanmiddag is Capelle opgeschrikt door een ingrijpend en verdrietig schietincident. De politie heeft daarbij schoten gelost waarbij een jonge verdachte is neergeschoten. De jongen van 15 is daarbij overleden.'

Jonge kinderen getuige

Volgens de burgemeester waren veel gasten van McDonalds getuige van het schietincident. 'Daaronder ook veel jonge kinderen. Dat maakt de impact van het incident extra groot. Voor de nabestaanden van de overleden jongen is dit een groot verlies. Ook realiseer ik me dat dit incident diepe indruk heeft gemaakt op alle omstanders die het hebben gezien. Zeker voor kinderen kan dit schokkend en beangstigend zijn.'

De burgemeester roept iedereen op om 'niet te speculeren en de uitkomsten van het onderzoek af te wachten.'

Samen sterk zijn

Burgemeester Joost Manusama roept op 'om elkaar te steunen en samen sterk te zijn. Als gemeente zorgen wij dat er hulp beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Juist op moeilijke momenten moeten we er voor elkaar zijn en oog voor elkaar hebben. Heeft u gezien wat er gebeurde gistermiddag en heeft u behoefte aan slachtofferhulp? Neem dan contact op met slachtofferhulp.'

Het schieten gebeurde op het terras van een McDonalds aan de Hoofdweg. Voorafgaand aan de schietpartij zou de verdachte, al dan niet met anderen, een fatbike hebben gestolen onder bedreiging van een vuurwapen. Een andere jongen is aangehouden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Lees ook

Politie schiet verdachte fatbikeberoving dood in Capelle aan den IJssel
Politie schiet verdachte fatbikeberoving dood in Capelle aan den IJssel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.