Politie rondt onderzoek fatale schietpartij bij McDonald's in Capelle af

De politie heeft het onderzoek naar de doodgeschoten 15-jarige jongen bij een McDonald's in Gouda maandagochtend afgerond. Dat meldt de politie aan Hart van Nederland. Veel mensen, onder wie jonge kinderen, waren zondagmiddag getuige van de dodelijke schietpartij bij het restaurant in de Zuid-Hollandse gemeente.

De politie en burgemeester maken verder nog niet veel bekend over het voorval. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel roept mensen op om elkaar te steunen en samen sterk te zijn.

Beschikbare hulp

"Als gemeente zorgen wij dat er hulp beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Juist op moeilijke momenten moeten we er voor elkaar zijn en oog voor elkaar hebben." Ook wijst de burgemeester bewoners erop dat Slachtofferhulp klaarstaat voor mensen die getuige waren of schrik hebben van het dodelijke incident.

De vestiging van McDonald's is weer geopend nadat het politieonderzoek werd afgerond. Maandag komt het personeel bijeen, meldde een woordvoerder van de restaurantketen zondag.

Hart van Nederland/ANP