Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie rondt onderzoek fatale schietpartij bij McDonald's in Capelle af

Crime

Vandaag, 08:09

Link gekopieerd

De politie heeft het onderzoek naar de doodgeschoten 15-jarige jongen bij een McDonald's in Gouda maandagochtend afgerond. Dat meldt de politie aan Hart van Nederland. Veel mensen, onder wie jonge kinderen, waren zondagmiddag getuige van de dodelijke schietpartij bij het restaurant in de Zuid-Hollandse gemeente.

De politie en burgemeester maken verder nog niet veel bekend over het voorval. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel roept mensen op om elkaar te steunen en samen sterk te zijn.

Beschikbare hulp

"Als gemeente zorgen wij dat er hulp beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Juist op moeilijke momenten moeten we er voor elkaar zijn en oog voor elkaar hebben." Ook wijst de burgemeester bewoners erop dat Slachtofferhulp klaarstaat voor mensen die getuige waren of schrik hebben van het dodelijke incident.

De vestiging van McDonald's is weer geopend nadat het politieonderzoek werd afgerond. Maandag komt het personeel bijeen, meldde een woordvoerder van de restaurantketen zondag.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Door politie doodgeschoten verdachte Capelle aan den IJssel was jongen van 15
Door politie doodgeschoten verdachte Capelle aan den IJssel was jongen van 15

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.