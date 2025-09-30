Jongen (11) verdacht van fatbike-roof met dodelijke afloop in Capelle

Een jongen van 11 jaar wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de diefstal van een fatbike in Capelle aan den IJssel, meldt de politie. Hij is verhoord, maar zit vanwege zijn leeftijd niet vast. Een 15-jarige jongen uit Gouda die ook betrokken was bij de roof, overleed door een kogel van de politie.

De 11-jarige is de vierde verdachte die in beeld is bij de politie. Kinderen onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd, wel wordt gekeken naar "passende maatregelen en nodige zorg", aldus de politie.

Bij een herdenkingsmars in Capelle kwamen ruim honderd mensen samen om de 15-jarige jongen te herdenken die door de politie werd doodgeschoten, zoals te zien is in onderstaande video:

3:23 Zo'n honderd mensen bij herdenkingsmars doodgeschoten fatbikedief (15)

Twee jongens van 15 jaar uit Rotterdam en Gouda zijn de anderen die ervan verdacht worden op zondag 21 september iemand onder bedreiging van een tot vuurwapen omgebouwd gasalarmpistool te hebben beroofd. Het slachtoffer werd aan het Wisselspoor ook geschopt en geslagen, daarna vluchtten de verdachten.

De politie wilde twee van hen kort daarop aanhouden bij de McDonald's. De 15-jarige uit Gouda zou ondanks waarschuwingen van de politie met het pistool bij zich op de vlucht zijn geslagen. Schoten van de politie overleefde hij niet.

ANP