Door politie doodgeschoten tiener had omgebouwd gasalarmpistool bij zich

De 15-jarige jongen uit Gouda die zondag door de politie werd doodgeschoten in Capelle aan den IJssel, had een "functionerend vuurwapen in de vorm van een omgebouwd gasalarmpistool" bij zich. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De doodgeschoten jongen zou betrokken zijn geweest bij het stelen van een fatbike op het Wisselspoor, waarbij het slachtoffer een vuurwapen op zijn hoofd gericht kreeg en werd geschopt en geslagen. De politie wilde de 15-jarige aanhouden in de buurt bij de McDonald's, waarschuwde hem naar eigen zeggen meerdere keren en schoot uiteindelijk.

Nog twee verdachten vast

Voor de beroving zitten nog twee verdachten vast, op verdenking van diefstal met geweld in groepsverband. Volgens het OM gaat het om twee 15-jarige jongens uit Rotterdam en Gouda. Zij zijn woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijven nog zeker twee weken langer vastzitten. De politie denkt dat er nog meer mensen betrokken zijn geweest bij de beroving.

Hart van Nederland/ANP