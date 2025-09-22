Dodelijke schietpartij Capelle: twee verdachten nog vast na beroving

Voor de beroving van een fatbike die zondagmiddag aan de dodelijke schietpartij bij de McDonalds in Capelle aan den IJssel voorafging, zitten nog twee verdachten vast.

De verdachten zitten vast op verdenking van diefstal met geweld in groepsverband, meldt de woordvoerster van de politie. Over de identiteit van de verdachten wil de politie niets zeggen. Een derde verdachte werd na de roof doodgeschoten door de politie. Het slachtoffer, een 15-jarige jongen, had een vuurwapen bij zich.

Veel jonge getuigen

Bij de beroving werd ook een vuurwapen gebruikt. Dit is in beslag genomen. Of het om een echt of een nepwapen ging, is nog niet bekend. Zondagavond is het onderzoek afgerond door de politie.

Veel mensen, onder wie jonge kinderen, waren getuigen van de dodelijke schietpartij bij het restaurant. Voor bezoekers en medewerkers die erbij aanwezig waren is er slachtofferhulp beschikbaar en voor het personeel is er maandag een bijeenkomst georganiseerd.

McDonalds weer geopend

De McDonalds in Capelle aan den IJssel is maandagochtend weer geopend. Klanten kunnen er vanaf dan weer terecht, vertelt een woordvoerster van de fastfoodketen.

De politie en burgemeester maken verder nog niet veel bekend over het voorval. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel roept mensen op om elkaar te steunen en samen sterk te zijn.

ANP