Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bloemen voor doodgeschoten 15-jarige: 'Dit had hij niet verdiend'

Crime

Vandaag, 21:21

Link gekopieerd

De vestiging van McDonald's aan de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel waar de politie zondag een 15-jarige verdachte uit Gouda doodschoot, is maandag weer gewoon open gegaan. Nu het onderzoek ter plaatse is afgerond, wijst niks er meer op dat het fastfoodrestaurant zondag nog plaats-delict was. Behalve twee jonge meiden, die bloemen komen leggen voor de overledene.

Een vriendin van de 15-jarige jongen steekt ter nagedachtenis een aantal bloemen in de heg voor de McDonald's. "Ik ken hem vanaf zijn geboorte", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Het was een heel lieve jongen, eigenlijk. Ik wil niet alles goedpraten, want hij heeft natuurlijk ook dingen gedaan die niet zo verstandig zijn. Maar in de kern is het een lieve jongen, die dit niet had verdiend."

Gewapende beroving

De doodgeschoten jongen zou betrokken zijn geweest bij het stelen van een fatbike op het Wisselspoor. De politie zegt dat hij een vuurwapen bij zich had. Voor de beroving zitten nog twee verdachten vast, op verdenking van diefstal met geweld in groepsverband. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om twee 15-jarige jongens uit Rotterdam en Gouda.

Bij de beroving werd een vuurwapen gebruikt. Dit is in beslag genomen. Of het om een echt of een nepwapen ging, moet volgens het OM blijken uit onderzoek.

Lees ook

Dodelijke schietpartij Capelle: twee verdachten nog vast na beroving
Dodelijke schietpartij Capelle: twee verdachten nog vast na beroving
Burgemeester Capelle ziet jongeren vaker naar wapens grijpen: 'Lijkt heftiger te worden'
Burgemeester Capelle ziet jongeren vaker naar wapens grijpen: 'Lijkt heftiger te worden'
Door politie doodgeschoten verdachte Capelle aan den IJssel was jongen van 15
Door politie doodgeschoten verdachte Capelle aan den IJssel was jongen van 15
Politie schiet verdachte fatbikeberoving dood in Capelle aan den IJssel
Politie schiet verdachte fatbikeberoving dood in Capelle aan den IJssel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.