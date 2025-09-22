Bloemen voor doodgeschoten 15-jarige: 'Dit had hij niet verdiend'

De vestiging van McDonald's aan de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel waar de politie zondag een 15-jarige verdachte uit Gouda doodschoot, is maandag weer gewoon open gegaan. Nu het onderzoek ter plaatse is afgerond, wijst niks er meer op dat het fastfoodrestaurant zondag nog plaats-delict was. Behalve twee jonge meiden, die bloemen komen leggen voor de overledene.

Een vriendin van de 15-jarige jongen steekt ter nagedachtenis een aantal bloemen in de heg voor de McDonald's. "Ik ken hem vanaf zijn geboorte", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Het was een heel lieve jongen, eigenlijk. Ik wil niet alles goedpraten, want hij heeft natuurlijk ook dingen gedaan die niet zo verstandig zijn. Maar in de kern is het een lieve jongen, die dit niet had verdiend."

Gewapende beroving

De doodgeschoten jongen zou betrokken zijn geweest bij het stelen van een fatbike op het Wisselspoor. De politie zegt dat hij een vuurwapen bij zich had. Voor de beroving zitten nog twee verdachten vast, op verdenking van diefstal met geweld in groepsverband. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om twee 15-jarige jongens uit Rotterdam en Gouda.

Bij de beroving werd een vuurwapen gebruikt. Dit is in beslag genomen. Of het om een echt of een nepwapen ging, moet volgens het OM blijken uit onderzoek.