Ouders slachtoffer Barendrechtse zedenzaak spreken zich uit: 'We vertrouwden hem'

Maandag start de inhoudelijke behandeling in de Barendrechtse zedenzaak, een van de grootste zedenzaken in Nederland. Mels van B. werd in september 2024 aangehouden en wordt verdacht van misbruik van in totaal 31 meisjes. Voor Sandra en Arno, ouders van een van de slachtoffers, breekt een loodzware periode aan. "Het is wel het belangrijkste moment van alles eigenlijk”, zeggen ze tegen Hart van Nederland. "Maar naarmate het dichterbij komt, wordt het wel steeds zwaarder."

De man zou in totaal achttien kinderen fysiek seksueel hebben misbruikt. Dertien kinderen zijn slachtoffer van andere misdrijven. Het gaat om in totaal 31 slachtoffers, meisjes van 9 tot 12 jaar.

De rechtszaak betekent ook dat ze de verdachte weer onder ogen moeten komen. Dat vooruitzicht weegt zwaar. "Om hem toch ook weer te zien na een jaar, dat wordt wel een dingetje", zegt Arno. "Tot hem in de ogen kijken. Zijn stem weer horen. En met de wetenschap wat hij gedaan heeft, gaat het wel heel zwaar worden."

Toen ze zijn naam noemden, dacht ik nog: joh, wie is dat? vader Arno

Het moment waarop alles begon, staat nog scherp op hun netvlies. "Dat was 16 september", vertelt Sandra. "Wij zaten op ons werk en onze dochters waren thuis." Toen de politie belde met het verzoek om naar huis te komen, sloeg de onzekerheid toe. "Op dat moment gaan er natuurlijk allemaal gedachtes door je hoofd heen."

Bom gedropt

Thuis kregen ze het nieuws te horen. "Dan wordt er even een bom gedropt en daarna gaan ze weg", zegt Sandra. "En dan zit je daar. Je weet even niet wat voor emoties je hebt en wat er gebeurd is eigenlijk."

Het nieuws kwam volledig onverwacht. "Bij mij ging het lampje uit", vertelt Arno. "Het snappertje was even helemaal weg." De naam van de verdachte zei hem in eerste instantie weinig. "Toen ze zijn naam noemden, dacht ik nog: joh, wie is dat? En toen dat landde, ja, toen was ik wel aardig boos. En dat druk ik heel zachtjes uit."

Sandra vult aan: "Dit scenario hadden we niet bedacht. Nee, dat hadden we echt niet kunnen bedenken." De man was iemand die ze al jaren kenden van de camping. "We vertrouwden hem. Onze dochter logeerde bij zijn dochter. Nooit over nagedacht dat dit zou kunnen gebeuren."

Volgens de ouders is hun dochter drie keer slachtoffer geworden. Over wat er precies is gebeurd, willen ze geen details geven. "Dat zijn zulke heftige dingen", zeggen ze. "De meeste volwassenen kunnen dit niet bedenken." Er zijn twintig foto's en tien video's gevonden van hun dochter. "Wij zien ze zelf niet, dat zouden we niet aankunnen. Maar er wordt wel letterlijk verteld wat er op staat. Bij de eerste video zei Arno: stop maar. Later zijn ze nog een keer geweest. Toen heb ik met mijn moeder de rest aangehoord. Je krijgt zulke gruwelijke dingen te horen."

Schuldgevoel en machteloosheid

De impact op het gezin is enorm. "In het begin was er vooral verdriet", zegt Sandra. "En daarna sloeg dat om in boosheid." Tegelijkertijd is er schuldgevoel. "Je voelt je machteloos. Er is een enorm schuldgevoel dat je je dochter daar hebt laten logeren."

Dat schuldgevoel blijft knagen. "Je blijft maar denken: waar heb ik een signaal gemist?" zegt Arno. "Maar er was gewoon helemaal geen signaal. Totaal niet."

Met de dochter gaat het met omstandigheden goed, maar er zijn wel gedragsveranderingen. Daarnaast is de wachtlijst voor therapie erg lang. "Ze is geen prater", zeggen haar ouders. "En dan is het lastig als je zo lang op hulp moet wachten."

Voorbereiden op de rechtszaak

Maandag willen Sandra en Arno gebruikmaken van hun spreekrecht. "Aan de ene kant wil je het heel graag doen", zegt Sandra. "Aan de andere kant is het verschrikkelijk moeilijk om daar dadelijk zo dicht bij hem in de buurt te staan."

Toch vinden ze het belangrijk om hun stem te laten horen. "Dat ik tegen hem kan laten weten wat het ons allemaal heeft aangedaan", zegt ze. "Hoe het het leven van onze dochter negatief heeft veranderd."

Ze hopen op een zware straf. "Geen enkele straf zal hoog genoeg zijn", zeggen ze. "Maar we hopen sowieso op een lange gevangenisstraf en aansluitend tbs met dwangverpleging."

Dat ze nu hun verhaal delen, doen ze bewust. "Dit is niet zomaar iets", zeggen ze. "Dit zet hele levens op zijn kop. Van het hele gezin, van de familie. En ik denk soms dat mensen niet beseffen hoe erg dat is."