Emotionele dag voor ouders slachtoffertjes Barendrecht: 'Ontzettend confronterend'

Het was vrijdag een emotionele dag voor de ouders van de 29 slachtoffertjes in de Barendrechtse misbruikzaak. Tijdens de eerste inleidende zitting kwamen zij voor het eerst oog in oog te staan met de vermeende dader en hoorden zij details uit het onderzoek. "Het is ontzettend confronterend."

De 45-jarige verdachte, Mels van B. uit Barendrecht, wordt verdacht van het misbruik van een specifiek meisje in de zomer van 2024. Daarnaast wordt hij beschuldigd van misbruik van een veel groter aantal meisjes in de periode van begin 2023 tot de zomer van 2024.

Duivels dilemma voor ouders

Tijdens het onderzoek naar het misbruik werd duidelijk dat meerdere kinderen zich het misbruik niet meer herinneren. Dat zorgt voor een duivels dilemma bij de ouders van de slachtoffertjes: "Vertel ik het aan mijn kind, of bescherm ik haar tegen wat deze zaak teweeg kan brengen?"

Ook de rechter benadrukte dit dilemma tijdens de zitting: "Deze zaak kent veel jonge slachtoffers, die zelf mogelijk niet weten dat ze betrokken zijn bij een misdrijf." Volgens de rechter hebben sommige ouders het wel verteld aan hun kind, terwijl veel anderen dat niet hebben gedaan. "Een deel van de ouders en hun kinderen wil niet bekend worden gemaakt. Daarom zijn zij nu ook niet aanwezig in de rechtbank en zullen ze dat in de toekomst waarschijnlijk ook niet doen. Ze zijn te bang om in verband te worden gebracht met deze zaak."

Ouders volgens zitting via videoverbinding

Stichting Namens de Familie staat 29 slachtoffertjes bij, afkomstig uit 26 gezinnen. Zij waren vrijdag niet allemaal aanwezig in de rechtbank. "De meerderheid heeft de zitting vanuit huis gevolgd. Een kleiner deel van de ouders was wel in de rechtbank aanwezig", laat Bart Visser van de stichting aan Hart van Nederland weten.

"Voor de aanwezige ouders was het een heftige en emotionele dag. Het was al niet makkelijk voor hen, maar het zien van de verdachte en het horen van de details was ontzettend confronterend."

Verdachte werkt mee aan onderzoek

Van B. heeft eerder aangegeven spijt te hebben van zijn daden en meldde zichzelf bij de politie, kort nadat er aangifte tegen hem werd gedaan. Zijn woning in Barendrecht werd doorzocht, en op een camping in het Noord-Brabantse Hoeven nam de politie zijn caravan in beslag. Na de bekendmaking van het nieuws werd zijn woning door onbekenden beklad.

Ook werkt hij mee aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. De wachttijden daar lopen echter op tot zes maanden, waardoor het nog even duurt voordat hij geobserveerd kan worden. De inhoudelijke behandeling van de zaak kan niet beginnen zolang het rapport nog niet is opgesteld.

De volgende zitting vindt plaats op 3 maart. Dat wordt opnieuw een inleidende zitting.