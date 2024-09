Slachtoffers zedenzaak Barendrecht zijn meisjes van 9 tot 12 jaar oud

Het Openbaar Ministerie denkt dat er niet meer slachtoffers zijn van de 45-jarige man uit Barendrecht, die wordt verdacht van het misbruiken van negentien meisjes. "Er kunnen zich natuurlijk altijd nog meer slachtoffers melden, maar op basis van zijn verklaring denken wij dat dit het is", zegt een woordvoerder van het OM.

Op dit moment lopen er gesprekken met de ouders van de meisjes, die volgens het OM tussen de 9 en 12 jaar oud zijn. Zij krijgen de mogelijkheid om aangifte tegen de man te doen, waarna het onderzoek kan worden vervolgd, legt de woordvoerder uit. De man heeft zelf verklaard over de ontucht met de negentien kinderen. Hij zit vast en hoort volgende week of hij langer moet blijven zitten. Het OM gaat ervan uit dat dat het geval zal zijn.

Een moeder vertelt anoniem dat haar kinderen wel eens bij hem thuis speelden:

2:22 Moeder over Barendrechtse ontuchtzaak: 'Mijn kinderen speelden bij hem thuis'

Aangifte

De man had zichzelf gemeld bij de politie, nadat er namens een van de slachtoffers aangifte tegen hem was gedaan. Tussen die aangifte en de komst van de man naar het politiebureau zat volgens het OM "korte tijd". Hoe kort wil de woordvoerder niet zeggen, maar de man heeft zich volgens hem snel na de aangifte gemeld, "en anders hadden we hem wel aangehouden". Het huis van de man is doorzocht en ook is op een camping in Hoeven in Brabant waar hij geregeld verbleef een caravan in beslag genomen.

Waar de slachtoffers vandaan komen, wil het OM in verband met privacy niet zeggen.

ANP