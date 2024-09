Moeder over Barendrechtse ontuchtzaak: 'Mijn kinderen speelden bij hem thuis'

De ontuchtzaak rond de 45-jarige man uit Barendrecht laat diepe sporen na in de buurt. De man gaf zichzelf aan bij de politie en bekende zeker 19 minderjarige slachtoffers te hebben gemaakt. Veel mensen in de buurt zijn geschokt. Eén van hen, een moeder die anoniem wil blijven, deelt haar verhaal met Hart van Nederland. Haar twee kinderen speelden weleens bij de verdachte thuis.

"We waren allemaal ontzettend geschokt. Er gaan gewoon heel veel vragen door je hoofd. Ook omdat hij zelf twee kinderen heeft. Is er met zijn kinderen iets gebeurd? Het is gewoon verschrikkelijk", vertelt de vrouw aan Hart van Nederland.

In Barendrecht is het onrustig sinds het nieuws naar buiten kwam, zo vertellen deze buurtgenoten aan Hart van Nederland maandag:

0:41 Buurt Barendrecht geschrokken door misbruikzaak minderjarigen

'Rustige man' met 'autistische trekjes'

De verdachte had een vaste standplaats op een camping in het Brabantse Hoeven. Hij was volgens de moeder een "rustige man", maar wel met wat "autistische trekjes". "Af en toe maakte hij een praatje, soms kwam hij erbij zitten. En voor de rest was hij gewoon op zichzelf."

"Ik heb zelf twee kinderen. Ze hebben er weleens gespeeld, maar gelukkig nooit gelogeerd en ze zijn altijd in het zicht van ons geweest", vertelt de moeder. Ze hoopt dat het nieuws ook andere ouders bereikt die een of twee weken op de camping hebben gestaan en waarvan de kinderen mogelijk bevriend zijn geraakt met de kinderen van de verdachte en daar hebben gelogeerd.

"We hopen gewoon dat er zoveel mogelijk mensen bereikt worden. En dat ze gewoon de hulp gaan krijgen die ze nodig hebben. En dat hij er flink voor gestraft wordt, als ik dat mag zeggen."

Grootschalig onderzoek

Een rechercheteam van de politie doet grootschalig onderzoek naar wat zich heeft afgespeeld. De verdachte is meerdere keren verhoord en er zijn al meerdere doorzoekingen geweest op zijn woonadres en op de camping in Hoeven waar de verdachte vaker verbleef.