Hoeveel minderjarige slachtoffers maakte de opgepakte man uit Barendrecht?

Het is nog onduidelijk hoeveel minderjarigen het slachtoffer zijn geworden van misbruik in een zedenzaak in Barendrecht. Het Rotterdamse OM "wil en kan daar nog niks over zeggen". Een 45-jarige Barendrechter zit sinds vorige week vast op verdenking van misbruik van meerdere minderjarige slachtoffers. Hij is vooralsnog de enige verdachte.

Het onderzoek door politie en justitie is nog gaande, het Rotterdamse OM wil daarom niet veel kwijt over de zaak. Afgelopen weekend meldde het OM dat de verdachte nog zeker veertien dagen vast blijft.

De Telegraaf meldde zondag op basis van getuigen dat de slachtoffertjes van verschillende leeftijden zijn. Ze zouden zijn misbruikt bij de verdachte thuis en op andere plekken. De verdachte zou hen kennen van verenigingen en kennissen. De krant schrijft dat het "zou gaan om erg jonge kinderen en volgens de bronnen gaat het om een zeer ernstige en omvangrijke zedenzaak".

Oogje in het zeil

De gemeente Barendrecht denkt nog na over hoe de bewoners en betrokkenen nader kunnen worden geïnformeerd. Een woordvoerster van de gemeente zei dat de Barendrechters over het algemeen nuchter en kalm hebben gereageerd op de berichten.

"Wijkagenten houden uiteraard een oogje in het zeil, maar er zijn geen meldingen van grote onrust." Burgemeester Ronald Schneider spreekt van een ernstige zaak en roept de Barendrechters op om de rust te bewaren.

