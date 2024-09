Verdachte Barendrecht geeft misbruik minderjarigen toe: zeker 19 slachtoffers

De 45-jarige man uit Barendrecht die verdacht wordt van ontucht met minderjarigen heeft zelf toegegeven zeker 19 slachtoffers te hebben gemaakt. Het gaat om meerdere minderjarigen, overwegend aan het einde van de basisschoolleeftijd, meldt het OM in een persbericht. De buurt is kapot van de arrestatie, is te zien in de video bovenaan dit artikel.

In Barendrecht heerst onrust sinds de 45-jarige inwoner is gearresteerd. De man zit vast op verdenking van misbruik van meerdere minderjarige slachtoffers. Het zou gaan om kinderen van verschillende leeftijden die hij kende via verenigingen en kennissen. De verdachte gaf zichzelf aan bij de politie nadat er aangifte tegen hem was gedaan.

Hij heeft zelf verklaard over het misbruik van 19 slachtoffers. Op dit moment zijn er geen aanknopingspunten dat er meer slachtoffers zijn, aldus het OM.

De politie en het OM hebben niet eerder informatie naar buiten gebracht, omdat de instanties het belangrijk vonden om eerst de ouders van de slachtoffers te informeren, is te lezen in het bericht van het OM. "Dat is nu gebeurd en daarom is er ruimte voor een update."

Een rechercheteam van de politie doet grootschalig onderzoek naar wat zich heeft afgespeeld. De verdachte is meerdere keren verhoord, en er zijn al meerdere doorzoekingen geweest op zijn woonadres en op een camping in Hoeven waar de verdachte vaker verbleef.

Heel erg geschrokken

De buurt is ontzettend geschrokken van de arrestatie. "Ik had het in deze straat echt niet verwacht. Ik ben heel erg geschrokken", vertelde een van de buurtbewoners eerder tegen Hart van Nederland. "Het is jammer dat je je kind hier niet vrij kan loslaten dan." Een ander noemt de situatie dramatisch. "Het blijft in één woord dramatisch. Dat dat met kinderen gebeurt."

De verdachte moet op donderdag 26 september voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Op die dag wordt bepaald of zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd.