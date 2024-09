Barendrechters geschrokken van misbruikzaak: 'Dramatisch dat dat met kinderen gebeurt'

In Barendrecht heerst onrust sinds een 45-jarige inwoner vastzit op verdenking van misbruik van meerdere minderjarige slachtoffers. Het zou gaan om kinderen van verschillende leeftijden die hij kende via verenigingen en kennissen. De verdachte gaf zichzelf aan bij de politie. De buurt is er kapot van.

"Ik had het in deze straat echt niet verwacht. Ik ben heel erg geschrokken", zegt een van de buurtbewoners. "Het is jammer dat je je kind hier niet vrij kan loslaten dan." Een ander zegt dat hij al een politiewagen op de hoek van de straat zag staan. "Het blijft in één woord dramatisch. Dat dat met kinderen gebeurt."

Een man uit de straat waar de verdachte woont zegt dat hij hem redelijk goed kende. "We probeerden als buurt wel contact met hem te hebben en hem niet uit te sluiten. Maar hij was niet zo communicatief."

Op bovenstaande video zie je een uitgebreide reactie van de buurtbewoners op het nieuws.

Hoeveel slachtoffers?

Het is nog onduidelijk hoeveel minderjarigen het slachtoffer zijn geworden van misbruik in de zedenzaak. Het Rotterdamse OM "wil en kan daar nog niks over zeggen" vanwege het lopende onderzoek. Afgelopen weekend meldde het OM dat de verdachte nog zeker veertien dagen vast blijft.

De gemeente Barendrecht denkt nog na over hoe de bewoners en betrokkenen nader kunnen worden geïnformeerd. Burgemeester Ronald Schneider spreekt van een ernstige zaak en roept de Barendrechters op om de rust te bewaren.