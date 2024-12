Psyche van Mels van B., verdachte Barendrechtse zedenzaak, wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum

Mels van B., de verdachte van de Barendrechtse zedenzaak, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor een onderzoek naar zijn psyche. De officier van justitie maakte dit vrijdag bekend in de rechtbank in Rotterdam in het bijzijn van de 45-jarige man uit Barendrecht.

Bij de politie verklaarde de Barendrechter Van B. aanvankelijk over het misbruik van negentien slachtoffers, meisjes van 9 tot 12 jaar oud. Eind september maakte het OM bekend dat er nog zeker drie andere slachtoffers zijn en inmiddels zijn het er volgens het OM "rond de dertig".

Van B. werkt mee aan het onderzoek. "Ik geef vrijwillig openheid van zaken en werk overal aan mee", zei hij. De volgende zitting is op 3 maart. Dat wordt opnieuw een inleidende zitting.

ANP