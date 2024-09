Woning verdachte kindermisbruiker Barendrecht beklad en bekogeld met eieren

De woning van de 45-jarige man uit Barendrecht, die wordt verdachte van het misbruiken van meerdere meisjes in de leeftijd tussen 9 en 12 jaar oud, is afgelopen nacht beklad en bekogeld met eieren. De politie gaat "maatregelen treffen", zegt een woordvoerster. "Er zal extra gesurveilleerd worden" rond de woning.

Ook werd het huis beklad met graffiti, die teksten zijn woensdagochtend al direct weggehaald. Wat voor boodschap op het huis werd gespoten is niet bekend. De politie meldt dat het om de woning gaat van "een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek". De gemeente bevestigt dat het om het huis van de 45-jarige verdachte in de zedenzaak gaat. Het huis is inmiddels schoongemaakt, aldus de gemeente.

De woning van de verdachte is ook bekogeld met eieren. Beeld: Video Duivestein

Ook omwonenden keuren de actie af, door middel van verschillende briefjes laten zij de daders weten dit niet te kunnen waarderen: "Laat de buurt en de kinderen met rust! Hij merkt niets van 'stoere' acties. De kinderen wel".

Aangifte

De man had zichzelf gemeld bij de politie, nadat er namens een van de slachtoffers aangifte tegen hem was gedaan. Tussen die aangifte en de komst van de man naar het politiebureau zat volgens het OM "korte tijd". Hoe kort wil de woordvoerder niet zeggen, maar de man heeft zich volgens hem snel na de aangifte gemeld, "en anders hadden we hem wel aangehouden".

De woning van de verdachte is gesloten en verzegeld door de politie. Beeld: Video Duivestein

Het huis van de man is doorzocht en ook is op een camping in Hoeven in Brabant waar hij geregeld verbleef een caravan in beslag genomen.

De man zit sinds vorige week vast. Zijn woning is doorzocht en ook woensdag gaat het onderzoek in de woning verder.