Tweelingbroer van zangeres S10 (24) overleden na val van flat: 'Hij is vermoord'

Emiel den Hollander (24), de tweelingbroer van zangeres S10, is donderdagmiddag overleden aan de verwondingen die hij opliep na een val van een flat in Amsterdam Nieuw-West. Dat bevestigt zijn moeder, Desiree den Hollander, aan De Telegraaf.

Den Hollander viel op 16 april onder verdachte omstandigheden van vier hoog uit een flat aan de Osdorper Ban. Hij kwam terecht op het dak van een garage. Een stel dat de klap hoorde, verleende direct eerste hulp. Emiel raakte zwaargewond: hij liep ernstig hersenletsel op, had een gebroken nek, meerdere gebroken ribben, een geperforeerde long, een gebroken heup en gebroken schouderbladen. Sindsdien lag hij in coma in het Amsterdam UMC.

'Onderwereld, bedankt'

In totaal lag hij negen weken in coma, waarna hij uiteindelijk is komen te overlijden. "Wat ik al jaren vreesde, is uitgekomen. De onderwereld is hem fataal geworden. Emiel is vermoord", stelt zijn moeder Desiree. Eerder deelde zij al berichten waarin zij opzettelijk handelen vermoedde. "Onderwereld, bedankt".

Op 21 mei werd een 23-jarige verdachte aangehouden. Hij zat aanvankelijk vast op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving met ernstig letsel tot gevolg en het plegen van meerdere inbraken. Later werd de aanklacht uitgebreid met poging tot doodslag. De man zit voorlopig nog in voorarrest.