Moeder s10 deelt gezondheidsupdate na val zoon: 'Situatie is uitzichtloos'

Emiel den Hollander (24), de tweelingbroer van zangeres S10, verkeert volgens zijn moeder in een uitzichtloze toestand. Dat schrijft De Telegraaf woensdagmiddag. Hij raakte op 15 april zwaargewond nadat hij 'onder verdachte omstandigheden' uit een flat in Amsterdam Nieuw-West viel en ligt sindsdien in coma. Op haar Facebookpagina uit de moeder in hoofdletters haar frustratie met de woorden: "En bedankt onderwereld".

Den Hollander viel van vier hoog en belandde op het dak van een garage, waarna omstanders eerste hulp verleenden. Hij liep desalniettemin ernstige verwondingen op. "Zijn brein wordt met de dag minder waard", schrijft zijn moeder Desiree. De val kostte hem zijn kop, vervolgt ze, "en dan heeft hij ook nog zijn nek gebroken, zijn ribben gebroken, en de ribben hebben één long geperforeerd."

Deze week zou moeder Desiree van artsen te horen hebben gekregen dat Emiel "een kasplantje" zal zijn, als hij de ernst van zijn verwondingen al overleeft.

Verdachte omstandigheden

Volgens Desiree werd Emiel op de dag van zijn val urenlang gegijzeld in de flatwoning. Daarbij zou losgeld zijn geëist van zijn vrienden in Hoorn. Kort daarna kwam de 24-jarige ten val. De politie bevestigt dat er sprake is van verdachte omstandigheden, maar doet geen uitspraken over de details.

Bijna een week na de val, op 21 april, werd een 60-jarige bewoner van de Amsterdamse flat aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft verdachte in de zaak. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Team Grootschalige Opsporing, schrijft De Telegraaf.

Zowel de woning van het slachtoffer als die van de verdachte zijn door de recherche grondig doorzocht. De politie benadrukt dat het onderzoek nog loopt en dat er rekening wordt gehouden met "alle scenario's, waaronder een misdrijf en een ongeval."

S10 voorlopig niet op podium

Zangeres S10, ofwel Stien den Hollander, verschijnt voorlopig niet op het podium. Wegens 'privéomstandigheden' heeft zij besloten haar vier optredens op de Bevrijdingsfestivals op 5 mei in Assen, Den Haag, Amsterdam en Roermond te annuleren. De shows die zij deze week zou geven met haar clubtour in Eindhoven, Antwerpen en Alkmaar worden uitgesteld. Dat laat het management van de zangeres weten aan het ANP.

Het optreden in Eindhoven wordt verplaatst van 1 mei naar 6 juni, de show in Antwerpen van 2 mei naar 26 mei en het concert in Alkmaar van 3 mei naar 5 juni. Eerder stelde S10 al shows uit vanwege de situatie in haar privésfeer. Een optreden op Paaspop werd ook afgezegd.

Het management van S10 liet eerder weten dat zij geen inhoudelijk commentaar geeft op de situatie rond haar broer.