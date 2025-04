'Tweelingbroer van zangeres S10 zwaargewond na val van flat in Amsterdam'

De 24-jarige man uit Hoorn die vorige week zwaargewond raakte na een val van een flat in Amsterdam Nieuw-West, is de tweelingbroer van zangeres Stien den Hollander (S10). Dat meldt De Telegraaf woensdag.

De man viel van vierhoog aan de Osdorper Ban en kwam terecht op het dak van een garage. Een stel dat de klap hoorde, verleende als eerste hulp door het dak op te klimmen.

Volgens zijn moeder is haar zoon urenlang gegijzeld in de woning en zou er losgeld zijn geëist, zo schrijft ze op Facebook. Eerder meldde zij aan het Noordhollands Dagblad dat haar zoon van grote hoogte viel.

Slachtoffer ligt in coma

De man ligt in coma in het ziekenhuis. Volgens zijn moeder heeft hij hersenletsel, een gebroken nek, gebroken ribben, een geperforeerde long, een gebroken heup en gebroken schouderbladen. Zijn toestand is kritiek.

De politie heeft de bewoner van de flat, een 60-jarige man uit Amsterdam, aangehouden. De recherche heeft de woning afgelopen zaterdag onderzocht. De toedracht van het incident is nog onduidelijk. Volgens de politie worden alle scenario's onderzocht, waaronder een misdrijf of een ongeval.

S10 zegt optreden af

Zangeres S10 geeft geen commentaar op het ongeluk waar haar tweelingbroer bij betrokken zou zijn geweest. Dat laat haar manager donderdag weten na berichtgeving in De Telegraaf.

S10 zou donderdag optreden in Zwolle, maar heeft dit concert afgezegd vanwege 'privéproblemen', aldus haar management. Het optreden zou het begin vormen van haar nieuwe tour. Haar volgende optreden, op 1 mei in Eindhoven, gaat vooralsnog wél door. Eerder annuleerde de zangeres ook haar optreden op Paaspop.