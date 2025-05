Man (23) uit Hoorn opgepakt voor geweldsincident met tweelingbroer S10

De politie heeft woensdag een 23-jarige man uit Hoorn opgepakt in verband met een zwaar geweldsincident in Amsterdam. Hij wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsbeneming met ernstig letsel tot gevolg, en meerdere inbraken. Het slachtoffer in deze zaak is de 24-jarige tweelingbroer van zangeres S10.

Het incident gebeurde op 16 april aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Daar werd de broer van S10 zwaargewond aangetroffen op het dak van een garage onderaan een flat. Volgens de politie had hij daarvoor urenlang in een woning in die flat verbleven. Onderzocht wordt of hij daar tegen zijn wil is vastgehouden.

De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij enkel contact mag hebben met zijn advocaat. De politie meldt dat er huiszoekingen zijn gedaan in Hoorn en Westknollendam. Daarbij zijn onder andere digitale spullen in beslag genomen.

Dat het slachtoffer de broer van S10 is, werd eerder bevestigd door de zangeres zelf tijdens een optreden in Paradiso. “Ik ben een tweeling en mijn andere helft ligt in het ziekenhuis. En dat is heel heftig”, zei ze volgens het AD.

ANP