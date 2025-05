S10 spreekt voor het eerst over zwaargewonde tweelingbroer: 'Heel heftig'

S10 stond woensdagavond voor het eerst weer op het podium sinds ze vorige week een aantal optredens annuleerde en uitstelde vanwege privéomstandigheden. Ze gaf een optreden in Paradiso in Amsterdam. De zangeres vond de afgelopen tijd heel heftig, schrijft het AD.

Eerder meldde De Telegraaf dat een 24-jarige man uit Hoorn zwaargewond was geraakt na een val van een flat in Amsterdam, mogelijk de tweelingbroer van S10 zou zijn. Volgens het AD bevestigde de zangeres tijdens haar optreden dat haar broer in het ziekenhuis lag.

"Ik heb er heel veel zin in, maar er is tegelijkertijd ook iets heel ergs verdrietigs in mijn leven aan de hand. Ik ben een tweeling en mijn andere helft ligt in het ziekenhuis. En dat is heel heftig." De 24-jarige zangeres wilde het volgens de krant ondanks de omstandigheden toch proberen. "Want Paradiso is de allerleukste zaal van Nederland."

Optredens geannuleerd

S10 annuleerde haar optredens op de bevrijdingsfestivals in Assen. Den Haag, Amsterdam en Roermond. Zij legde ook haar functie als Ambassadeur van de Vrijheid neer. Een aantal optredens van haar clubtour stelde S10 uit naar aanleiding van de omstandigheden in haar privésfeer. De zangeres cancelde ook een optreden op Paaspop.

