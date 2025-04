Hannah Mae vervangt S10 op vier bevrijdingsfestivals

Zangeres Hannah Mae is de vervanger van S10 op de vier bevrijdingsfestivals waar zij 5 mei zou optreden. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. S10, Ambassadeur van de Vrijheid, moest haar shows wegens privéomstandigheden afzeggen.

De 26-jarige Hannah Mae brak in 2019 door met haar nummer Back To You. Ook deed ze mee aan het programma Beste Zangers. Maandag gaat ze per helikopter langs de bevrijdingsfestivals in Drenthe, Amsterdam, Den Haag en Limburg.

Tweelingbroer zwaargewond

S10 heeft recent ook haar clubtour uitgesteld. De Telegraaf meldde recent dat de tweelingbroer van S10 zwaargewond was geraakt bij een val uit een flat. Het management van de zangeres wil niet reageren op dat verhaal.

Dit jaar zijn verder ook Antoon, RONDÉ en Zoë Tauran Ambassadeur van de Vrijheid.

ANP