Zwaargewonde broer S10 doet voor het eerst oog open: 'Een beginnetje'

Op Moederdag gebeurde er iets wat al weken uitbleef: Emiel den Hollander, de tweelingbroer van zangeres S10, deed voor het eerst sinds zijn val één oog open. Het gebeurde precies op het moment dat één van zijn beste vrienden bij hem was. Zijn moeder, Desiree, deelde het breekbare moment op Facebook. “Het is een beginnetje…”

Emiel raakte op 15 april zwaargewond nadat hij 'onder verdachte omstandigheden' uit een flat in Amsterdam Nieuw-West viel. Zijn toestand is sindsdien uiterst kritiek. De artsen spraken recent zelfs van een uitzichtloze situatie. “Zijn brein wordt met de dag minder waard”, schreef Desiree eerder. “Hij heeft zijn nek gebroken, ribben gebroken en een geperforeerde long.”

Toch was daar ineens die ene minuut. "Gisteren heeft Emiel één oog voor 1 minuut open gedaan", schrijft zijn moeder. "De verpleegster probeerde nog: ‘Kan je nog een keer, Emiel?’ Maar hij was vast al moe van dat ene oog. Het is een beginnetje."

Politieonderzoek

S10 bevestigde tijdens een optreden in Paradiso dat haar broer in het ziekenhuis ligt. "Ik ben een tweeling en mijn andere helft ligt in het ziekenhuis. En dat is heel heftig", zei ze. Sinds het ongeluk annuleerde ze meerdere optredens, waaronder haar rol op de Bevrijdingsfestivals.

Het politieonderzoek naar de val van Emiel loopt nog. Eerder werd een 60-jarige man opgepakt, maar hij is weer vrijgelaten. De recherche houdt rekening met meerdere scenario’s, waaronder een misdrijf.