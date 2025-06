Optreden S10 in Zwolle opnieuw geannuleerd om privéomstandigheden

Zangeres S10 heeft haar optreden in Hedon in Zwolle opnieuw uitgesteld vanwege privéomstandigheden. De artiest verplaatste het concert eerder al om dezelfde reden.

"Vanwege privéomstandigheden kan het optreden van S10, dat gepland stond op donderdagavond 12 juni in Hedon, helaas niet doorgaan", deelt de popzaal op de website. "Het concert wordt verplaatst, volgende week communiceren we de nieuwe datum en alle informatie over jullie tickets. We hopen op jullie begrip."

Eerdere annulering

In april verplaatste S10 ook al haar optreden, het begin van haar albumtour, in Zwolle wegens privéomstandigheden. Later meldde De Telegraaf dat een 24-jarige man uit Hoorn zwaargewond was geraakt na een val van een flat in Amsterdam. Die man zou de tweelingbroer van S10 zijn. De zangeres bevestigde later tijdens een concert dat haar tweelingbroer in het ziekenhuis lag en noemde dat "heel heftig".

